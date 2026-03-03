Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
04.03.2026 00:00:00
Immer einen Schritt voraus - Loctite 55
Fachexpert:innen wissen was funktioniert und was nicht: Deshalb ist Loctite 55 seit seiner Markteinführung bei Installateuren so beliebt. Das führende Produkt von Henkel wird von zahlreichen professionellen Installateuren für das Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff eingesetzt. Um künftigen gesetzlichen Vorschriften immer einen Schritt voraus zu sein, ist die leistungsstarke Dichtungslösung mit einer Formulierung ohne PFAS-Inhaltsstoffe (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) erhältlich. Damit demonstriert Henkel sein kontinuierliches Engagement für die konsequente Weiterentwicklung seiner Produkte mit Fokus auf die wachsenden Kundenbedürfnisse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
10:04
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.02.26
|XETRA-Handel: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: Hätte sich eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.at)
|
24.02.26