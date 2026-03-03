Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

04.03.2026 00:00:00

Immer einen Schritt voraus - Loctite 55

Fachexpert:innen wissen was funktioniert und was nicht: Deshalb ist Loctite 55 seit seiner Markteinführung bei Installateuren so beliebt. Das führende Produkt von Henkel wird von zahlreichen professionellen Installateuren für das Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff eingesetzt. Um künftigen gesetzlichen Vorschriften immer einen Schritt voraus zu sein, ist die leistungsstarke Dichtungslösung mit einer Formulierung ohne PFAS-Inhaltsstoffe (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) erhältlich. Damit demonstriert Henkel sein kontinuierliches Engagement für die konsequente Weiterentwicklung seiner Produkte mit Fokus auf die wachsenden Kundenbedürfnisse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
