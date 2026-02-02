Henkel vz. Aktie

Henkel vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74,16 € 		Abst. Kursziel*:
6,53%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
75,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,33%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:33 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
