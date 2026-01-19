Henkel vz. Aktie

72,32EUR -0,04EUR -0,06%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
19.01.2026 13:05:58

Henkel vz Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 80,40 Euro belassen. Dies schrieb Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
80,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
72,20 € 		Abst. Kursziel*:
11,36%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
72,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,17%
Analyst Name::
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

