Henkel vz. Aktie
|72,32EUR
|-0,04EUR
|-0,06%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
19.01.2026 13:05:58
Henkel vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 80,40 Euro belassen. Dies schrieb Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
