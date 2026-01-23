Henkel vz. Aktie
|71,38EUR
|-0,22EUR
|-0,31%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
23.01.2026 13:41:10
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Die Signale aus dem Bericht von Procter & Gamble für Europas Konsumgüterkonzerne seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Für Henkel seien sie neutral bis negativ angesichts der Stagnation bei Reinigungs- und Pflegeprodukten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Henkel KGaA Vz.
JP Morgan Chase & Co.
-
Underweight
71,32 €
-
Underweight
71,38 €
-
Celine Pannuti
-
