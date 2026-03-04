Henkel vz. Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Enttäuschungen bei Beiersdorf und Adidas stehe noch der Bericht von Henkel vor der Tür, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch. Die Düsseldorfer müssten im vierten Quartal einiges getan haben, um die Jahresziele für 2025 noch zu erreichen. Das Management habe aber zuletzt optimistisch geklungen. Klar im Fokus stehe allerdings der Ausblick im mauen Umfeld, zusätzlich erschwert durch die Nahost-Eskalation./rob/ag/gl
