Henkel vz. Aktie

78,28EUR 0,96EUR 1,24%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 12:47:30

Henkel vz Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Enttäuschungen bei Beiersdorf und Adidas stehe noch der Bericht von Henkel vor der Tür, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch. Die Düsseldorfer müssten im vierten Quartal einiges getan haben, um die Jahresziele für 2025 noch zu erreichen. Das Management habe aber zuletzt optimistisch geklungen. Klar im Fokus stehe allerdings der Ausblick im mauen Umfeld, zusätzlich erschwert durch die Nahost-Eskalation./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
78,68 € 		Abst. Kursziel*:
1,68%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
78,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,17%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten