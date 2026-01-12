Henkel vz. Aktie
|71,40EUR
|-0,10EUR
|-0,14%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist"./ag/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,36 €
|
Abst. Kursziel*:
14,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,85%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:40
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:40
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Henkel auf 71 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
09.01.26
|UBS AG: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
09.01.26
|EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
09.01.26
|EQS-AFR: Henkel AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|71,40
|-0,14%
