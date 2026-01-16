Henkel vz. Aktie
|72,10EUR
|0,08EUR
|0,11%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Die Expertin setzt eher auf den Beauty-Bereich als auf Haushaltspflege. Ihre Favoriten sind Unilever und Beiersdorf./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
72,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
72,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
15.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.01.26
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Henkel vz-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
12.01.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|07:37
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|72,16
|0,19%
