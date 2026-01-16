Henkel vz. Aktie

72,10EUR 0,08EUR 0,11%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 14:08:13

Henkel vz Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Die Übernahme von ATP Adhesive Systems könnte das Ergebnis der Düsseldorfer um etwa ein Prozent antreiben, schrieb Celine Pannuti am Freitagmittag. Henkel zeige, dass man seine starke Bilanz durchaus nutzen wolle. Man suche weitere Ziele in den Bereichen Klebstoffe und Haarpflege. Pannuti bleibt aber zurückhaltend aufgrund der Schwäche im Consumer-Geschäft./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
71,94 € 		Abst. Kursziel*:
-9,65%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
72,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,85%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten