Henkel vz. Aktie
|72,10EUR
|0,08EUR
|0,11%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Die Übernahme von ATP Adhesive Systems könnte das Ergebnis der Düsseldorfer um etwa ein Prozent antreiben, schrieb Celine Pannuti am Freitagmittag. Henkel zeige, dass man seine starke Bilanz durchaus nutzen wolle. Man suche weitere Ziele in den Bereichen Klebstoffe und Haarpflege. Pannuti bleibt aber zurückhaltend aufgrund der Schwäche im Consumer-Geschäft./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
71,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,65%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
72,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,85%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
14:13
|Henkel vz-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform (finanzen.at)
|
15.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26