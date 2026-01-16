NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Die Übernahme von ATP Adhesive Systems könnte das Ergebnis der Düsseldorfer um etwa ein Prozent antreiben, schrieb Celine Pannuti am Freitagmittag. Henkel zeige, dass man seine starke Bilanz durchaus nutzen wolle. Man suche weitere Ziele in den Bereichen Klebstoffe und Haarpflege. Pannuti bleibt aber zurückhaltend aufgrund der Schwäche im Consumer-Geschäft./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:14 / GMT



