Infineon-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach revidierten Zielen von 42 auf 41 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die nach unten angepasste Jahresprognose des Chipherstellers sei eine negative Überraschung gewesen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem zeichne sich eine Abschwächung der Dynamik im Bereich der Elektromobilität außerhalb Chinas ab. In den Bereichen Smartphones und KI jedoch gebe es bereits erste positive Anzeichen, und eine mögliche zyklische Erholung könnte nach dem erwarteten Lagerabbau und einer Verbesserung der Konjunktur dynamischer ausfallen als sonst u?blich.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:21 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 34,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1 614 086 Infineon-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2024 um 9,3 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / 16:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 16:33 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.