Infineon-Analyse: Infineon-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Infineon nach Zahlen von 41 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das Segmentergebnis lag im dritten Quartal leicht über den Erwartungen, die spezifizierte Prognose für das Gesamtjahr bewegt sich im bisher kommunizierten Korridor", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen zeigten, dass die Entwicklung der Elektromobilität außerhalb Chinas hinter den ursprünglichen

Erwartungen zurückbleibe. Besser sehe es in anderen Märkte wie etwa denen für Smartphones aus.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 29,36 EUR. 1 473 506 Infineon-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 21,5 Prozent nach unten.

