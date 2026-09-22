Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Im Aufwind
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22.09.2026 13:04:39
Infineon, STMicroelectronics und Co. mit Rückenwind: Meta beflügelt Tech- und Chipwerte
Dass Muse schon nach knapp zwei Wochen auf Platz 1 der kostenlosen Apps im US-App Store von Apple sowie im Play Store von Google steht, zeigt laut Jefferies-Analyst Brent Thill deren Potenzial als "Killer-App". Weder Claude von Anthropic noch die Gemini-App von Google hätten ein so starkes Debüt gefeiert. Muse habe das Zeug dazu, die am meisten verbreitete kostenlose KI-App seit ChatGPT von OpenAI zu werden, schreibt Doug Anmuth von der US-Bank JPMorgan.
Auch in Asien und Europa hatten Besitzer von Technologieaktien Grund zur Freude. Für einen Rekord reichte es beim europäischen Stoxx Europe 600 Technology am Dienstag zwar noch lange nicht. Doch mit einem deutlichen Anstieg bestätigte das Tech-Barometer seinen Ausbruch aus dem jüngsten Korrekturtrend und zählte zu den klaren Gewinnern im marktbreiten Stoxx Europe 600. Ebenfalls im Juni hatte er mit 1.073 Punkten den höchsten Stand seit der Jahrtausendwende erreicht. Von damals datiert mit 1.230 Punkten seine immer noch gültige Bestmarke.
Im französischen CAC 40 gehörte zuletzt der Chiphersteller STMicroelectronics mit plus 1,6 Prozent zu den Favoriten der Anleger. Der Aktienkurs hat sich im bisherigen Jahresverlauf mehr als verdoppelt.
Beim Konkurrenten Infineon aus dem DAX reichte es via XETRA nur für einen Kursgewinn von 0,7 Prozent. Das Unternehmen profitiert mit seinen Energiemanagement-Chips und -Architekturen vom wachsenden Strombedarf der KI-Rechenzentren.
Noch besser sah es beim Polysilizium-Lieferanten WACKER CHEMIE sowie dem Waferhersteller Siltronic aus dem MDAX aus: Beide legten am Dienstag um 3 beziehungsweise 2,5 Prozent zu.
Gefragt waren auch die Aktien von Suss Microtec, während Elmos Semiconductor nach dem Vortagessprung erst einmal kaum vom Fleck kam.
/gl/ag/mis
NEW YORK/SEOUL/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX)
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|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:23
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:23
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|642,00
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