Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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22.07.2026 19:46:00

Intel earnings will pit red-hot AI demand against a sluggish PC market

Intel’s stock has fallen 25% from its June high, but remains a standout gainer in 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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