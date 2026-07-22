Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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22.07.2026 19:46:00
Intel earnings will pit red-hot AI demand against a sluggish PC market
Intel’s stock has fallen 25% from its June high, but remains a standout gainer in 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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