Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
19.11.2026 11:54:29
Intel Secures First External Customer For Advanced 18A Chips, Marking Major Foundry Breakthrough
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Nachrichten zu Intel Corp.
|
19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
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19.11.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
16.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|18 730,00
|1,68%
|Intel Corp.
|49,12
|-3,56%