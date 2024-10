Investment-Tipp Merck-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag des Pharma- und Spezialchemiekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Veranstaltung habe seine positive Einschätzung der attraktiv bewerteten Aktie bestätigt, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:48 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 159,85 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,86 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15 353 Merck-Aktien. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 12,6 Prozent. Voraussichtlich am 14.11.2024 wird Merck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

