Investment-Tipp: UBS AG verschlechtert Bewertung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 53 auf 41 Euro gesenkt. Nachdem der Logistikkonzern mit Quartalszahlen und Ausblick enttäuscht habe, reduziere er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2024 und 2025, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne nun mit einer späteren und schwächeren Erholung im grenzüberschreitenden Expressgeschäft (TDI) als bisher.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 20:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 38,57 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 6,30 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 6 224 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2024 um 14,0 Prozent zurück. Die Quartalsbilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet.

