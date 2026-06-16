Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.06.2026 11:26:00
iOS 27: Apple spendiert weiteren Apps Querformat-Ansichten - fürs Foldable?
Bestimmte Apple-Apps ließen sich bislang nur im Hochformat auf dem iPhone nutzen. Das ändert sich bei einigen nun. Doch warum das Ganze?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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16.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.06.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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12.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne (finanzen.at)
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10.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
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09.06.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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09.06.26
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09.06.26
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