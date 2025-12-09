DWS Group Aktie

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

Analystenstimme 09.12.2025 07:57:00

JPMorgan hebt Kursziel für DWS-Aktie leicht an - Favorit unter Analysten

JPMorgan hebt Kursziel für DWS-Aktie leicht an - Favorit unter Analysten

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 60,80 auf 61,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Es gebe einige Gründe für gute Laune, schrieb Angeliki Bairaktari am Montagabend in ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Finanzdienstleister. Ihren Optimismus nimmt sie von besseren Konjunkturprognosen für Europa und die USA, die auch am Aktienmarkt ein gutes Umfeld versprechen. Denn die Branche sei sehr marktsensitiv. Die DWS Group ist ihr Favorit unter den klassischen Kapitalanlagegesellschaften. Bis 2028 traut sie der Deutsche-Bank-Tochter im Schnitt etwa 7 Prozent Ergebnisplus pro Jahr zu.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

DWS-Aktie unter Druck: Exane-Abstufung belastet

Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

06:41 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 DWS Group Neutral UBS AG
05.11.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

DWS Group GmbH & Co. KGaA 52,85 -0,09% DWS Group GmbH & Co. KGaA

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.
