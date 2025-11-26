Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
26.11.2025 13:58:46
KI soll teils übernehmen: Allianz Partners will in Callcentern Stellen abbauen
In Callcentern drehen sich viele Anliegen um einfache, routinemäßige Anliegen - auch bei der Reiseversicherungssparte der Allianz. Das Unternehmen will einem Insider zufolge bis zu 1800 Stellen sparen. KI soll es möglich machen. Experten fürchten, das könnte in der Branche erst der Anfang sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Analysen zu Allianzmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|373,40
|0,16%
Börse aktuell - Live Ticker
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.