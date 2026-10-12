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12.10.2026 15:00:00
KI-Update: SI statt AI, Wer zahlt?, Apples Privacy, SynthID, Closed Source-Ende
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Das „KI-Update“ liefert drei mal pro Woche eine Zusammenfassung der wichtigsten KI-Entwicklungen.
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