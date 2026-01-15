Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
|
15.01.2026 13:31:00
Kommentar: Apple bindet sich bei KI an Google - das ist enttäuschend
Dem iPhone-Hersteller gelingt es nicht, konkurrenzfähige KI-Modelle zu entwickeln. Ausgerechnet Google liefert den Befreiungsschlag. Was bedeutet das?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 670,00
|-1,48%
|Alphabet A (ex Google)
|284,20
|-0,79%
|Alphabet C (ex Google)
|284,55
|-0,84%
|Apple Inc.
|221,00
|-0,54%
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|19 530,00
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen um Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.