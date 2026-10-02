LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Ausblick stabil 02.10.2026 06:12:00

LANXESS-Aktie trotzdem gesucht: Scope wird pessimistischer

LANXESS-Aktie trotzdem gesucht: Scope wird pessimistischer

Scope bescheinigt LANXESS eine schwächere Bonität.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das Emittenten-Rating auf BBB- von BBB gesenkt und den Ausblick auf stabil von negativ erhöht. LANXESS habe es mit wachsenden strukturellen Herausforderungen zu tun, angesichts der Überkapazitäten im Sektor und des höheren Wettbewerbs durch asiatische Konkurrenten. Die Nachfrageschwäche sei mittlerweile auch strukturell, nicht nur zyklisch.

Im Tradegate-Handel gewinnt die LANXESS-Aktie nachbörslich 0,64 Prozent auf 12,63 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: LANXESS

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28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
25.09.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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