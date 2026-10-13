Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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13.10.2026 17:30:02
LG, Apple Launch Co-developed Smart Home Accessories
(RTTNews) - LG Electronics Inc. (066570.KS, 066575.KS, LGLG.F, LGLD.IL), announced on Tuesday that it has introduced a range of smart home accessories co-developed with Apple Inc. (AAPL) for the Apple Home Collection, including indoor and outdoor cameras, a video doorbell, smart lock, thermostat and temperature sensor.
The companies said the products are designed to work seamlessly with Apple devices and advance LG's 'Zero Labor Home' vision by simplifying everyday living through integrated, privacy-focused smart home experiences.
LG said the lineup will launch in the U.S. and Canada starting in December, with select products arriving early next year. Cameras and a video doorbell will also be available in the U.K. from December.
Shares of LG Electronics closed Tuesday's trading at 178,000.00 Korean won, down 3.63% on the KSE.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
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|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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|28.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
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|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
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|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|304,80
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