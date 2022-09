Lufthansa-Aktie tiefer: Deutsche Bundesregierung verkauft alle Lufthansa-Aktien - Kühne griff wohl zu

Der Bund hat die Beteiligung an der Lufthansa beendet.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe seine zuletzt verbliebene Beteiligung von knapp zehn Prozent im Rahmen einer Blockplatzierung an internationale Investoren vollständig veräußert, teilte die Finanzagentur am Dienstag in Frankfurt mit.

Für Mollstimmung sorgte dabei aber wohl weniger der Verkauf der Staatsbeteiligung als eine skeptische Studie des Investmenthauses Stifel zu Airlines und Flughäfen. Darin strichen die Experten auch ihre Kauf-Empfehlung für die Lufthansa und kappten das Kursziel auf 6 Euro. Die Bilanzstärke und die Entwicklung des freien Mittelflusses (Free Cashflow) nennen sie aber als individuelle Kursstütze trotz aller Branchenskepsis.

Den Ausstieg des Bundes bei der Lufthansa wertete ein Marktteilnehmer indes als gute Nachricht. Denn ein im Raum stehender Verkauf eines größeren Paketes durch einen Aktionär ist oftmals eine Belastung für den Kurs, auch wegen der Unsicherheit über den Preis.

"Das Unternehmen liegt wieder in privaten Händen", sagte Jutta Dönges, die den WSF als Geschäftsführerin der Finanzagentur verantwortet. Die Stabilisierung sei erfolgreich abgeschlossen. Mit 1,07 Milliarden Euro überstiegen die insgesamt erzielten Erlöse den zum Erwerb der Beteiligung eingesetzten Betrag von 306 Millionen Euro deutlich. Damit ende die Beteiligung des WSF.

Der Luftfahrtsektor war im Jahr 2020 eine der ökonomisch am härtesten von der Corona-Pandemie getroffenen Branchen. Der Bund stützte die Lufthansa im Juni 2020 durch Stabilisierungsmaßnahmen in Höhe von bis zu 6 Milliarden Euro. Die Lufthansa konnte die stillen Einlagen bis November 2021 bereits vollständig zurückführen.

Lufthansa-Aktien mit Verlusten

Papiere der Lufthansa geben am Mittwoch via XETRA zeitweise um 1,65 Prozent auf 6,22 Euro nach. Damit lag der Kurs über den 6,11 Euro, zu denen der WSF seine Papiere abgab. Ein Marktteilnehmer wertet den wegfallenden Aktienüberhang letztlich als gute Nachricht.

Kühne stockt offenbarbei Lufthansa auf und soll AR-Sitz erhalten

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne hat laut einem Zeitungsbericht einen Teil der vom Bund am Dienstag verkauften Lufthansa-Aktien übernommen. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Informationen aus Finanzkreisen. Wie viele Papiere er zugekauft hat, sei nicht bekannt. Zudem soll ein Vertreter Kühnes einen Sitz im Aufsichtsrat von Lufthansa bekommen, berichtet die Zeitung weiter. Ein Sprecher der Deutschen Lufthansa wollte dies am Mittwochvormittag auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

Bei einem Treffen des Unternehmers mit Konzernchef Carsten Spohr, Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley sowie Karl Gernandt, Executive Chairman der Kühne Holding AG, sei vereinbart worden, spätestens zur Hauptversammlung im kommenden Jahr einen Platz für Gernandt freizumachen, so die Zeitung weiter.

Kühne hatte vor einigen Tagen erklärt, seinen Anteil von derzeit 15,01 Prozent an Lufthansa weiter aufstocken zu wollen. Er hatte dabei auf ein Treffen mit Spohr und Kley verwiesen. Der Bund hat sein Restpaket von 9,92 Prozent am Dienstag verkauft, nach Angaben der Finanzagentur an "internationale Investoren".

Lufthansa-Konzern führt Ferienfluggesellschaften enger zusammen

Der Lufthansa-Konzern führt seine beiden Ferienfluggesellschaften Edelweiss und Eurowings Discover enger zusammen. Die Airlines bleiben zwar eigenständig, erhalten aber mit dem Edelweiss-Vorstandsvorsitzenden Bernd Bauer zum 1. Oktober einen gemeinsamen Chef, wie der Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Bauer führt die Edelweiss mit dem Drehkreuz Zürich seit 2014. Die Gesellschaft war und ist Vorbild für die vor gut einem Jahr gegründete Eurowings Discover, die Ferienflüge von Frankfurt und München anbietet. Beide Airlines fliegen kostengünstiger als die jeweiligen Netzwerkgesellschaften Swiss und Lufthansa. Der bisherige Chef Wolfgang Raebiger soll künftig als Chief Operation Officer verantwortlich den Betrieb der Eurowings Discover organisieren.

