Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
10.02.2026 18:51:20
Lufthansa pilots, crew to strike on Thursday
Luthansa passengers should expect disruption and possible cancellations. A pilots' trade union has called a 24-hour strike amid a dispute over pension payments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12.02.26
|Lufthansa: Rund 800 Flüge wegen Streik gestrichen - Tausende Reisende betroffen (Spiegel Online)
|
12.02.26
|ROUNDUP 3: Streik der Crews zwingt Lufthansa an den Boden (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ROUNDUP/Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa angelaufen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ROUNDUP/Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa erfolgreich angelaufen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa erfolgreich angelaufen (dpa-AFX)
|
12.02.26