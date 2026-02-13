Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
13.02.2026 11:07:20
Lufthansa pilots, crew to strike on Thursday
Lufthansa passengers should expect disruption and possible cancellations. A pilots' trade union has called a 24-hour strike amid a dispute over pension payments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
