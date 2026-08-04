Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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04.08.2026 10:18:46
Lufthansa warns 2026 profits could fall amid fuel price volatility
The group plans to retire or temporarily ground several aircraft to streamline operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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