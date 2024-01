LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende fester

Heute zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent fester bei 16 959,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 841,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 967,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 706,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.10.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 14 691,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, bei 15 163,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,28 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 16 967,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 9,90 Prozent auf 331,80 EUR), Merck (+ 5,98 Prozent auf 155,90 EUR), Porsche (+ 3,38 Prozent auf 76,48 EUR), Covestro (+ 2,88 Prozent auf 49,22 EUR) und Zalando (+ 2,81 Prozent auf 19,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen RWE (-6,03 Prozent auf 34,42 EUR), Rheinmetall (-3,29 Prozent auf 317,00 EUR), Bayer (-0,95 Prozent auf 32,32 EUR), Infineon (-0,87 Prozent auf 34,35 EUR) und Deutsche Telekom (-0,84 Prozent auf 23,05 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die RWE-Aktie aufweisen. 11 116 296 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 188,041 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at