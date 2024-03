LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX auf grünem Terrain

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent stärker bei 17 724,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 736,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 633,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 05.02.2024, bei 16 926,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, bei 16 528,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Stand von 15 635,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5,86 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell RWE (+ 2,94 Prozent auf 31,50 EUR), Fresenius SE (+ 2,83 Prozent auf 25,41 EUR), Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 438,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,64 Prozent auf 228,80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,60 Prozent auf 57,08 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Bayer (-5,68 Prozent auf 26,49 EUR), Heidelberg Materials (-1,95 Prozent auf 87,52 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,95 Prozent auf 41,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,64 Prozent auf 118,70 EUR) und Continental (-1,26 Prozent auf 72,34 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 188 543 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,327 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,49 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at