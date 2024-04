LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt am Dienstagnachmittag zu

Der LUS-DAX gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Um 15:57 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 18 083,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 940,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 089,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Stand von 18 225,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, wies der LUS-DAX 16 686,00 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 903,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,00 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 633,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 7,94 Prozent auf 294,90 EUR), Merck (+ 4,64 Prozent auf 154,55 EUR), SAP SE (+ 4,62 Prozent auf 173,78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,87 Prozent auf 430,50 EUR) und Commerzbank (+ 2,37 Prozent auf 13,83 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Henkel vz (-2,49 Prozent auf 72,20 EUR), Bayer (-0,64 Prozent auf 27,14 EUR), Continental (-0,64 Prozent auf 62,54 EUR), RWE (-0,62 Prozent auf 31,87 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,49 Prozent auf 120,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3 679 165 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 193,526 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

