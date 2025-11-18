Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
18.11.2025 06:12:00
Mac Pro bei Apple angeblich "weitgehend abgeschrieben"
Der einstige Vorzeige-Mac im Tower-Gehäuse fristet schon lange ein Schattendasein. Angeblich plant Apple aktuell nicht, ihn mit dem M5 Ultra aufzurüsten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
