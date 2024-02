MÄRKTE EUROPA/DAX flirtet mit Rekordhoch während Berichtssaison tobt

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstagnachmittag nach oben. Die Wall Street liefert kaum Impulse, ist sie doch kaum verändert gestartet. Hier wird vor allem auf den S&P-500 geschaut, der knapp unter der magischen 5.000er-Marke handelt. Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 16.997 Punkte und bewegt sich damit in Tuchfühlung mit seinem Rekordhoch bei 17.050. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 4.714 Stellen nach oben; er notiert damit auf dem höchsten Stand seit rund 23 Jahren. Die Stimmung an den Aktienmärkten ist unverändert gut, wobei die Berichtssaison die Impulse für die Einzelwerte liefert. Die Kursbewegungen hier sind nichts für schache Nerven. Zweistellig geht es für den Zahlungsdienstleister Adyen nach oben, Moeller Maersk verlieren zweistellig. Die Aktie des finnischen Mineralölunternehmens Neste Oyj sackt um knapp 12 Prozent ab.

Die Aktien der Banken stehen derweil weiter im Fokus. Hier geht es zum einen darum, inwieweit die Krise am Markt für Gewerbeimmobilien die hier ansässigen Finanzhäuser belastet. Zum anderen haben aus Frankreich die Credit Agricole (-5,1%) sowie die Societe Generale (+0,8%) Zahlen vorgelegt. Bei der Credit Agricole wird bemängelt, dass der Nettogewinn des zweitgrößten börsennotierten Kreditgebers aus Frankreich gegenüber dem Vorjahr fiel.

Siemens gut auf Kurs

Für Siemens geht es letztendlich um 2,6 Prozent nach oben. Die DZ Bank streicht im ersten Quartal den Auftragseingang positiv heraus. Berenberg spricht von durchwachsenen, insgesamt aber soliden Geschäftszahlen. Belastend dürfte die Entwicklung im Geschäft Digital Industries wirken - hier sei die Marge etwas schwächer als erwartet ausgefallen.

Die schon am Vorabend veröffentlichten Geschäftszahlen der Deutschen Börse (+0,2%) liegen derweil im Rahmen der Erwartungen. Die neuen Prognosen lägen zwar leicht unter dem Konsens, so die Citigroup, aber das Management gebe in der Regel konservative Prognosen ab.

Im MDAX gewinnen Nemetschek 4,8 Prozent. Laut Baader hat das operative Ergebnis die Prognose um 5 Prozent geschlagen. Als "gut, aber nicht so spektakulär wie bei Hannover Rück" werden die Zahlen von Talanx (-0,1%) im Handel beschrieben. Der Versicherer konnte seine eigene Gewinnprognose 2023 leicht überbieten und traf genau die Analystenschätzung.

Adyen mit Kursfeuerwerk - Unilever attraktiv - Moeller-Maersk in schwerer See

Sehr gut kommen die Geschäftszahlen von Adyen an. Bei einem Umsatzplus im erwarteten Rahmen konnten höhere Margen erzielt werden. Im zweiten Halbjahr legte die Marge des operativen Gewinns auf 48 Prozent zu. Der Konsens habe bei 45 Prozent gelegen, heißt es. Die kritische Haltung gegenüber den Wachstumsaussichten des Zahlungsabwicklers dürften damit weiter abgebaut werden, meint ein Händler. Adyen schießen um gut 19 Prozent nach oben.

Um 3,9 Prozent steigen Unilever. Die Geschäftszahlen des Konsumgüterkonzerns sind nicht so schlecht wie erwartet ausgefallen. Vor allem überraschten noch einmal über den Erwartungen liegende Margen positiv. "Wir glauben, dass Unilever eine der überzeugendsten Turnaround-Storys im Sektor der Konsumgüterhersteller ist und weiterhin eine attraktive Preisbewertung bietet", schreiben die Analysten von Barclays in einer Notiz.

Für massive Enttäuschung sorgen die Viertquartalszahlen von Moeller-Maersk. Der Kurs der Reederei bricht um 19 Prozent ein und zieht auch Hapag-Lloyd um 7 Prozent mit nach unten. Laut den Analysten von JP Morgan ist das operative Ergebnis 23 Prozent unter Konsens ausgefallen. Dazu liegt der Ausblick 2024 unter den Markterwartungen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.714,25 +0,8% 35,40 +4,3%

Stoxx-50 4.230,68 -0,1% -4,54 +3,4%

DAX 16.996,76 +0,4% 74,80 +1,5%

MDAX 25.809,23 +0,4% 97,84 -4,9%

TecDAX 3.399,48 +0,7% 22,72 +1,9%

SDAX 13.837,10 +1,0% 139,27 -0,9%

FTSE 7.617,04 -0,2% -11,71 -0,8%

CAC 7.676,12 +0,9% 64,86 +1,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,34 +0,03 -0,23

US-Zehnjahresrendite 4,14 +0,02 +0,26

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0763 -0,1% 1,0786 1,0759 -2,6%

EUR/JPY 160,68 +0,7% 160,45 159,16 +3,3%

EUR/CHF 0,9419 -0,0% 0,9416 0,9389 +1,5%

EUR/GBP 0,8534 +0,0% 0,8539 0,8522 -1,6%

USD/JPY 149,31 +0,8% 148,76 147,94 +6,0%

GBP/USD 1,2611 -0,1% 1,2630 1,2625 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2167 +0,1% 7,2073 7,2117 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 45.127,17 +2,2% 44.497,48 43.099,88 +3,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,21 73,86 +1,8% +1,35 +4,2%

Brent/ICE 80,60 79,21 +1,8% +1,39 +4,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,94 28,26 -1,1% -0,32 -11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.030,31 2.035,38 -0,2% -5,08 -1,6%

Silber (Spot) 22,45 22,28 +0,8% +0,18 -5,6%

Platin (Spot) 880,75 882,50 -0,2% -1,75 -11,2%

Kupfer-Future 3,70 3,74 -1,0% -0,04 -5,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2024 09:53 ET (14:53 GMT)