Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Logistikkonzern sollte im abgelaufenen Quartal einen weiteren Auftragsrekord erzielt haben, schrieb Alex Irving in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ab dem kommenden Jahr sollten die gestiegenen Logistikkapazitäten aber zunehmend zum Problem werden.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:20 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 55,60 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 20,86 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 797 766 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 24,1 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 05.08.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 14:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 04:00 / UTC



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