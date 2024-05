MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Plus

Am Freitag hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Freitag schloss der MDAX nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 26 759,67 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 240,965 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,001 Prozent fester bei 26 709,25 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 708,90 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 709,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 892,81 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 1,72 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wies der MDAX 26 939,96 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Stand von 25 728,84 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.05.2023, einen Stand von 27 365,61 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,293 Prozent. Bei 27 286,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 4,18 Prozent auf 40,40 EUR), Delivery Hero (+ 2,85 Prozent auf 25,24 EUR), Bechtle (+ 2,42 Prozent auf 45,64 EUR), KION GROUP (+ 2,34 Prozent auf 46,01 EUR) und Aurubis (+ 1,78 Prozent auf 71,30 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Stabilus SE (-4,99 Prozent auf 57,10 EUR), LANXESS (-3,58 Prozent auf 26,92 EUR), PUMA SE (-3,20 Prozent auf 50,82 EUR), CTS Eventim (-2,99 Prozent auf 81,20 EUR) und Fraport (-2,68 Prozent auf 47,14 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 550 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 17,740 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

