MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt mittags ab

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,60 Prozent auf 32 751,50 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 384,780 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,923 Prozent auf 32 643,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 947,80 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 32 568,42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 814,56 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der MDAX einen Wert von 30 589,95 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 29 801,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, lag der MDAX noch bei 30 773,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,72 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,93 Prozent auf 49,20 EUR), AIXTRON SE (+ 1,80 Prozent auf 58,96 EUR), Delivery Hero (+ 1,72) Prozent auf 38,99 EUR), RATIONAL (+ 1,32 Prozent auf 654,50 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,29 Prozent auf 486,40 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Ströer SE (-3,32 Prozent auf 36,16 EUR), KION GROUP (-3,17 Prozent auf 41,26 EUR), AUTO1 (-3,07 Prozent auf 22,12 EUR), DEUTZ (-2,66 Prozent auf 9,89 EUR) und LANXESS (-2,64 Prozent auf 16,22 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Konzerne

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 152 628 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 42,749 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at