Evonik-Investment 17.12.2025 10:03:57

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Evonik-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Evonik-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Evonik-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,717 Evonik-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,27 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 49,33 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 50,67 Prozent.

Am Markt war Evonik jüngst 6,12 Mrd. Euro wert. Das Evonik-Papier wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das Evonik-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

