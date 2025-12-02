LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|LANXESS-Investition im Blick
|
02.12.2025 10:03:57
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 02.12.2015 wurde die LANXESS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die LANXESS-Anteile bei 46,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das LANXESS-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,141 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LANXESS-Papiere wären am 01.12.2025 37,67 EUR wert, da der Schlussstand 17,59 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 62,33 Prozent.
Der Börsenwert von LANXESS belief sich jüngst auf 1,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: LANXESS
