LANXESS Aktie

LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LANXESS-Investition im Blick 02.12.2025 10:03:57

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren LANXESS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 02.12.2015 wurde die LANXESS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die LANXESS-Anteile bei 46,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das LANXESS-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,141 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LANXESS-Papiere wären am 01.12.2025 37,67 EUR wert, da der Schlussstand 17,59 EUR betrug. Das entspricht einer Einbuße um 62,33 Prozent.

Der Börsenwert von LANXESS belief sich jüngst auf 1,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten