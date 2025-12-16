K+S Aktie

K+S-Investment 16.12.2025 10:03:58

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine K+S-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in K+S-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,72 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,217 K+S-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 50,52 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 15.12.2025 auf 11,98 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 49,48 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von K+S belief sich zuletzt auf 2,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: K+S

Analysen zu K+S AGmehr Analysen

09:35 K+S Sell UBS AG
01.12.25 K+S Buy Warburg Research
28.11.25 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
12.11.25 K+S Halten DZ BANK
