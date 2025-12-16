K+S Aktie
|12,52EUR
|0,61EUR
|5,12%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Jeder spreche über ein mögliches Aus für die Chemieindustrie in Europa, schrieb Geoff Haire am Montagabend in seinem Branchenkommentar. Jedenfalls befinde sich die Branche im schwersten Fahrwasser der vergangenen 40 Jahre. Für wegweisend hält Haire 2026 Ankündigungen zum Kapazitätsabbau Chinas. Die größte Bedrohung seien derweil weitere Zölle und/oder anhaltender Preisverfall. Haire präferiert Air Liquide, Novonesis und Croda und mag Lanxess, Umicore und Victrex am wenigsten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
12,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,08%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,13%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
10.12.25
|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09.12.25
|MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.12.25
|MDAX aktuell: MDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu K+S AGmehr Analysen
|09:35
|K+S Sell
|UBS AG
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|09:35
|K+S Sell
|UBS AG
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|09:35
|K+S Sell
|UBS AG
|14.11.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|12,47
|4,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|09:36
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|09:35
|K+S Sell
|UBS AG
|09:34
|Evonik Neutral
|UBS AG
|09:33
|GEA Buy
|UBS AG
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08:50
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07:44
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06:40
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG