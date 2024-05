MDAX-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 20.05.2021 wurde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an diesem Tag 67,60 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,479 Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.05.2024 gerechnet (40,46 EUR), wäre das Investment nun 59,85 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 40,15 Prozent vermindert.

Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

