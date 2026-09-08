Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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08.09.2026 08:00:00
Meilenstein: Intel hat eine Million Wafer mit High-NA EUV belichtet
Intel setzt als erster Chipfertiger ASMLs neueste Lithografie-Systeme ein. Parallel läuft die Entwicklung größerer Masken.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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07.09.26
|Apple, McDonald‘s, Micron, Brenntag, Daimler Truck, Robinhood - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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|Server-CPU-Markt vor mehr Wachstum: BofA hebt Prognose an – AMD, NVIDIA, Intel und Arm profitieren (finanzen.at)
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25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
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Analysen zu Intel Corp.
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