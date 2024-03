Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

Am Mittwoch ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent leichter bei 4 997,41 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,331 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,330 Prozent auf 4 991,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 007,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 980,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 009,13 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,075 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 760,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 533,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 119,42 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,74 Prozent aufwärts. Bei 5 031,82 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 2,55 Prozent auf 51,89 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 2,20 Prozent auf 168,50 EUR), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 176,20 EUR), Bayer (+ 1,21 Prozent auf 26,09 EUR) und BNP Paribas (+ 0,94 Prozent auf 61,78 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Kering (-13,03 Prozent auf 369,10 EUR), TotalEnergies (-2,70 Prozent auf 63,08 EUR), Infineon (-1,77 Prozent auf 30,76 EUR), Eni (-1,66 Prozent auf 14,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,12 Prozent auf 448,50 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 724 036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 428,077 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,79 zu Buche schlagen. Mit 9,82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at