Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer

Aktuell agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 15:41 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent auf 19 463,89 Punkte nach. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,851 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,107 Prozent auf 19 465,30 Punkte an der Kurstafel, nach 19 486,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 19 479,92 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 401,54 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,279 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 16.09.2024, bei 18 633,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der DAX einen Stand von 18 518,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wurde der DAX auf 15 237,99 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 16,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 19 633,91 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 35,21 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,86 Prozent auf 32,72 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,86 Prozent auf 306,50 EUR), BASF (+ 0,62 Prozent auf 46,21 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,57 Prozent auf 16,01 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil adidas (-4,26 Prozent auf 229,50 EUR), Sartorius vz (-3,32 Prozent auf 230,30 EUR), QIAGEN (-2,31 Prozent auf 39,91 EUR), Hannover Rück (-1,71 Prozent auf 259,00 EUR) und Merck (-1,34 Prozent auf 154,65 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 989 433 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 246,773 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,68 erwartet. Mit 8,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at