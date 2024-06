Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht Verluste

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,89 Prozent schwächer bei 18 392,93 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,800 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,037 Prozent schwächer bei 18 550,33 Punkten in den Handel, nach 18 557,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 550,33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 359,42 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 10.05.2024, bei 18 772,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17 814,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bewegte sich der DAX bei 15 949,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 9,68 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 0,49 Prozent auf 245,20 EUR), Siemens Energy (+ 0,13 Prozent auf 23,05 EUR), Heidelberg Materials (-0,06 Prozent auf 95,46 EUR), MTU Aero Engines (-0,09 Prozent auf 228,50 EUR) und Symrise (-0,09 Prozent auf 110,05 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Porsche (-3,77 Prozent auf 72,54 EUR), Commerzbank (-2,18 Prozent auf 15,24 EUR), Covestro (-2,11 Prozent auf 47,38 EUR), RWE (-1,87 Prozent auf 33,54 EUR) und Infineon (-1,76 Prozent auf 37,34 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 867 431 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,019 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 8,20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at