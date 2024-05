Minuszeichen in London: FTSE 100 schwächelt zum Handelsende

So performte der FTSE 100 zum Handelsschluss.

Zum Handelsende verlor der FTSE 100 im LSE-Handel 0,37 Prozent auf 8 339,23 Punkte. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,602 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 370,33 Punkten, nach 8 370,33 Punkten am Vortag.

Bei 8 385,23 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 332,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,962 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.04.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 044,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, wies der FTSE 100 7 706,28 Punkte auf. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 23.05.2023, einen Stand von 7 762,95 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,00 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit StJamess Place (+ 4,77 Prozent auf 4,88 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,45 Prozent auf 9,00 GBP), Rolls-Royce (+ 2,90 Prozent auf 4,40 GBP), Ocado Group (+ 2,50 Prozent auf 3,52 GBP) und Schroders (+ 2,20 Prozent auf 3,91 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil National Grid (-10,86 Prozent auf 10,05 GBP), RS Group (-6,52 Prozent auf 7,60 GBP), Severn Trent (-5,15 Prozent auf 25,03 GBP), United Utilities (-4,92 Prozent auf 10,24 GBP) und Smith Nephew (-3,19 Prozent auf 9,83 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 177 118 443 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 225,284 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

