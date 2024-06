Minuszeichen in Wien: ATX beendet den Handel mit Verlusten

So performte der ATX am Dienstag zum Handelsschluss.

Letztendlich beendete der ATX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 3 612,58 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,368 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 3 618,70 Punkten, nach 3 618,70 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 600,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 620,41 Einheiten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 3 747,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 496,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 3 056,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,88 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (+ 1,87 Prozent auf 40,40 EUR), Verbund (+ 1,33 Prozent auf 76,30 EUR), Lenzing (+ 0,29 Prozent auf 35,15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,27 Prozent auf 21,98 EUR) und Telekom Austria (+ 0,22 Prozent auf 9,22 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil DO (-2,42 Prozent auf 161,40 EUR), Andritz (-1,79 Prozent auf 57,45 EUR), Wienerberger (-1,59 Prozent auf 32,26 EUR), BAWAG (-1,09 Prozent auf 58,75 EUR) und Vienna Insurance (-1,02 Prozent auf 29,15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 066 268 Aktien gehandelt. Mit 26,577 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,95 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,75 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

