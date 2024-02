Mittwochshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Mittag im Plus

Der DAX gewinnt am Mittwoch an Wert.

Am Mittwoch verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 16 919,79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,723 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,047 Prozent tiefer bei 16 872,89 Punkten in den Handel, nach 16 880,83 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 16 857,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 926,40 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,331 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der DAX einen Wert von 16 704,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 614,43 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.02.2023, einen Stand von 15 380,56 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,897 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 17 049,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 2,36 Prozent auf 26,07 EUR), BASF (+ 1,68 Prozent auf 45,82 EUR), Rheinmetall (+ 1,51 Prozent auf 370,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,43 Prozent auf 220,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,91 Prozent auf 11,98 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Sartorius vz (-2,21 Prozent auf 322,60 EUR), Porsche (-1,51 Prozent auf 79,42 EUR), Continental (-1,39 Prozent auf 75,38 EUR), QIAGEN (-1,27 Prozent auf 39,60 EUR) und Heidelberg Materials (-0,91 Prozent auf 82,50 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 2 180 880 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 196,229 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at