Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Mittwoch gewinnt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,01 Prozent auf 19 214,43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,839 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,044 Prozent stärker bei 19 221,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 213,14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 19 226,31 Punkte, das Tagestief hingegen 19 201,02 Zähler.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 930,85 Punkten gehandelt. Der DAX lag vor drei Monaten, am 02.07.2024, bei 18 164,06 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 02.10.2023, mit 15 247,21 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 14,58 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,45 Prozent auf 518,40 EUR), Deutsche Bank (+ 0,94 Prozent auf 15,49 EUR), Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 34,15 EUR), Zalando (+ 0,52 Prozent auf 29,15 EUR) und Daimler Truck (+ 0,42 Prozent auf 33,29 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Brenntag SE (-0,83 Prozent auf 66,72 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,74 Prozent auf 38,85 EUR), Porsche (-0,67 Prozent auf 71,30 EUR), QIAGEN (-0,61 Prozent auf 40,44 EUR) und Infineon (-0,57 Prozent auf 30,43 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 440 065 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 238,433 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

