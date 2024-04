Montagshandel in Europa: STOXX 50 klettert am Nachmittag

STOXX 50-Handel am ersten Tag der Woche.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 4 354,48 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,141 Prozent schwächer bei 4 332,67 Punkten in den Handel, nach 4 338,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 332,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 360,92 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 22.03.2024, bei 4 395,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 073,76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Stand von 4 079,60 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 6,41 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit HSBC (+ 3,60 Prozent auf 6,67 GBP), AstraZeneca (+ 2,50 Prozent auf 112,20 GBP), Deutsche Telekom (+ 2,08 Prozent auf 21,60 EUR), Reckitt Benckiser (+ 1,85 Prozent auf 42,44 GBP) und GSK (+ 1,81 Prozent auf 16,28 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil UniCredit (-3,32 Prozent auf 34,09 EUR), UBS (-1,91 Prozent auf 25,21 CHF), Nestlé (-1,83 Prozent auf 93,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,85 Prozent auf 44,26 CHF) und Richemont (-0,24 Prozent auf 127,15 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12 005 173 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 517,554 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BAT-Aktie präsentiert mit 6,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index weist die BAT-Aktie mit 10,43 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at