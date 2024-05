Montagshandel in Frankfurt: DAX steigt

Der DAX kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 18 707,28 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,817 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,052 Prozent auf 18 703,13 Punkte an der Kurstafel, nach 18 693,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 735,46 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 680,81 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, den Stand von 18 161,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2024, lag der DAX bei 17 556,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der DAX 15 983,97 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,56 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Porsche Automobil vz (+ 2,31 Prozent auf 49,69 EUR), Siemens Energy (+ 2,27 Prozent auf 26,17 EUR), RWE (+ 2,20) Prozent auf 34,90 EUR), Continental (+ 1,87 Prozent auf 62,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 120,20 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Commerzbank (-0,86 Prozent auf 15,53 EUR), adidas (-0,71 Prozent auf 222,30 EUR), Deutsche Bank (-0,64 Prozent auf 15,62 EUR), QIAGEN (-0,55 Prozent auf 40,10 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,54 Prozent auf 27,70 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 875 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,170 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at