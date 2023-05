Morgan Stanley: Bärenmarkt noch nicht vorüber - Bei diesen Aktien sehen die Strategen dennoch Potenzial

• Mike Wilson geht davon aus, dass der Bärenmarkt noch lange nicht "über den Berg" ist• Morgan Stanley bewertet Confluent mit "Overweight" und gibt ein Kursziel von 30 US-Dollar an• Morgan Stanley bewertet Model N mit "Overweight" und legt Kursziel auf 43 US-Dollar fest

Mike Wilson: "Wir sind noch nicht über den Berg"

Am Markt werden zunehmend die Aussichten auf eine Rezession debattiert. "Wir glauben, dass der jüngste Einbruch in der Breite die Art des Marktes ist, uns zu warnen, dass wir mit diesem Bärenmarkt noch lange nicht über den Berg sind", zitiert Fox Business Mike Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley. Wilson, der einer der führenden Experten ist, warnt, dass die derzeitige restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Abwärtsrisiken birgt, die im Markt nicht eingepreist sind - und sogar eine Rezession im Ausmaß der Krise von 2008 auslösen könnten. Er halte es für unwahrscheinlich, dass die Unternehmensgewinne erst im dritten oder vierten Quartal die Talsohle erreichen, wie "TipRanks" berichtet. "Die Märkte nehmen oft erst spät im Zyklus eine Neubewertung vor, wenn sie erkennen, dass die Fed-Politik nicht akkommodierend genug ist, um die Verlangsamung des Wachstums zu kompensieren. Die Eindämmung des regionalen Bankenstresses ist zwar an sich positiv, kann aber auch bedeuten, dass die Erwartungen an die Politik für das Jahr '23 weniger akkommodierend werden - sowohl über den Liquiditätskanal als auch über den Zinskanal", so Wilson.

Dennoch bedeute dies nicht, dass es am derzeitigen Markt keine überzeugenden Möglichkeiten gebe. Unabhängig von den makroökonomischen Aussichten erwarten die Analysten von Morgan Stanley, dass insbesondere zwei Aktien in den kommenden Monaten zweistellige Zuwächse verzeichnen werden. Und auch bei TipRanks, der weltweit größten Datenbank für Analysten und Forschungsergebnisse, werden die beiden Aktien von den übrigen Marktteilnehmern ebenfalls mit "Strong Buy" bewertet werden.

Confluent Inc.

Bei der ersten Aktie handelt es sich um die Wertpapiere des Unternehmens Confluent. Dieses ist auf die Bereitstellung von Daten in Bewegung spezialisiert und bietet Unternehmen eine Cloud-native Echtzeit-Daten-Streaming-Plattform, die Daten aus verschiedenen Quellen in Echtzeit verbinden kann. Mit ausgefeilten Back-End-Software-Operationen ist Confluent somit in der Lage, ein reichhaltiges Front-End-Kundenerlebnis zu bieten. Erwähnenswert sei außerdem, dass etwa 80 Prozent der Fortune-100-Unternehmen Daten-Streaming-Technologien einsetzen, wobei sich die meisten von ihnen beim Datenmanagement auf Confluent verlassen, so TipRanks. Das Unternehmen zielt auf einen adressierbaren Gesamtmarkt in der Größenordnung von 60 Milliarden US-Dollar ab und zählt derzeit mehr als 4.530 Unternehmen zu seiner Kundschaft, von denen 991 mindestens 100.000 US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Umsätzen generieren. Außerdem hat Confluent laut Quartalsbericht im vergangenen Jahr 586 Millionen US-Dollar Umsatz verzeichnen können, was im Vorjahresvergleich einer Steigerung von 124 Prozent entspricht. Betrachtet man zudem die jüngsten Finanzergebnisse, zeigt sich der aktuelle Stand des Unternehmens. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres erreichte der Umsatz des Unternehmens 169 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr einem Wachstum von 41 Prozent entspricht und zudem ganze 28 Prozent des Gesamtumsatzes von 2022 ausmacht.

Eine Kennzahl, die für künftige Zuwächse spricht, seien laut TipRanks und Morgan Stanley die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (Auftragsbestand) von Confluent in Höhe von 741 Millionen US-Dollar und der einem Anstieg von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. "Wir sehen in Confluent ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis, da 1) die langfristigen Chancen intakt bleiben, 2) die Schätzungen für 2023/2024 erreichbar erscheinen, 3) ein erneutes Engagement für eine bessere betriebliche Effizienz und das Erreichen der Rentabilität bis 4Q23, da die Bewertung mit einem 6,4-fachen des CY24-Umsatzes (+29% CAGR) oder einem wachstumsbereinigten 0,22-fachen attraktiv erscheint", zitiert TipRanks Sanjit Singh, Analyst bei Morgan Stanley. "Wir sehen einen Katalysator, der die Aktie wieder nach oben treiben könnte, wenn Channel Checks/Umfragen eine zweite Ableitung der Cloud-Optimierungen zeigen, die Schätzungen im Laufe des Jahres nach oben korrigiert werden und der bevorstehende Analystentag im Juni neue Anwendungsfälle und Fortschritte bei einer unveränderten langfristigen Gelegenheit aufzeigt", so Singh weiter. In Anbetracht all dieser Faktoren stuft der Morgan Stanley-Analyst die Aktie mit "Overweight" ein und gibt ein Kursziel von 30 US-Dollar an, was ein Aufwärtspotenzial von 38 Prozent bedeutet.

Model N Inc.

Die zweite Aktie, die Morgan Stanley auflistet, gehört zu dem Unternehmen Model N. Bei Model N handelt es sich um ein Softwareunternehmen, das Lösungen zur Umsatzoptimierung und Einhaltung von Vorschriften für die Pharma-, Biowissenschafts- und High-Tech-Branche anbietet. Zu den Produkten und Lösungen des Unternehmens gehören Preisgestaltung, Zahler- und Anbietermanagement, Deal Management, globales Tender Management und die Intelligence Cloud. Model N bietet auch professionelle Dienstleistungen und Support für die Wartung seiner Produkte an. Das weltweit tätige Unternehmen zählt über 190 Unternehmenskunden in 120 Ländern zu seinem Kundenstamm, zu dem auch große Namen wie Johnson & Johnson und AstraZeneca sowie Broadcom und Microchip Technology gehören. Derzeit ist das Unternehmen dabei, seine Kunden auf ein Abonnement-SaaS-Modell (Software as a Service) umzustellen - ein Schritt, der stark von der Tatsache begünstigt wird, dass die Pharmakunden von Model N hohen behördlichen Auflagen unterliegen und es sich schlichtweg nicht leisten können, ihre Ertragsmanagementsysteme aufzugeben. Es wird erwartet, dass der Großteil dieses Sektors, der zusammen mit den Biowissenschaften etwa 85 Prozent der Kunden von Model N ausmacht, in hohem Maße auf SaaS umstellen wird. Laut dem jüngsten Quartalsbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 (das Quartal, das am 31. Dezember 2022 endete), konnte das Unternehmen die Erwartungen leicht übertreffen. Der Quartalsumsatz von 59,15 Millionen US-Dollar lag um 1,4 Millionen US-Dollar über den Erwartungen und um 15 Prozent über dem des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2022, das Non-GAAP EPS von 23 Cent lag um 1 Cent über der Prognose. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 51,5 Millionen US-Dollar und der Gewinn pro Aktie bei 15 Cent.

Der 5-Sterne-Analyst Craig Hettenbach, der diese Aktie für Morgan Stanley beobachtet, sieht ein großes Potenzial, das die Anleger nutzen können: "Wir sehen Model N als einen führenden Anbieter von Revenue-Management-Lösungen für die Branchen Life Sciences (85% des Gesamtumsatzes) und High Tech (15%). Vor dem Hintergrund der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit bietet der Pharma-Endmarkt des Unternehmens eine attraktive Kombination aus kurzfristigen defensiven Merkmalen und langfristigen säkularen Wachstumstreibern. Wir heben auch ein attraktives Visibilitätsprofil des Geschäfts hervor, wobei die meisten SaaS-Verträge 3 Jahre, einige bis zu 4-5 Jahre und sogar bis zu 7 Jahre laufen", wird der Analyst von TipRanks zitiert. Diese Faktoren führen dazu, dass Hettenbach die Aktie von Model N mit "Overweight" bewertet. Darüber hinaus setzt der Analyst ein Kursziel von 43 US-Dollar fest, wodurch sich das Aufwärtspotenzial auf etwa 30 Prozent erhöht.

Redaktion finanzen.at